محمد عمارة : لابد من عودة مروان عطية وإمام عاشور لتشكيل الأهلى

صرح محمد عمارة لاعب فريق الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أنه لابد من عودة الثنائى مروان عطية وإمام عاشور لتشكيل الفريق الأحمر فى المباريات القادمة لاستعادة مستواهم عقب الشفاء من الإصابة قبل خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وأضاف محمد عمارة خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع عبر أون تأيم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " حزين على تصرف عمرو السولية قائد الفريق وهذه أول مره أشاهد له أزمة منذ تواجده فى النادي الأهلى عقب الإعتراض على تغيره فى مواجهة مازيمبي الماضية ".

وتابع محمد عمارة " ضغط مباريات الدورى الممتاز لفريق الأهلى أمر طبيعى ولا يوجد حل آخر لخوض المباريات حاليا ".

وأشار محمد عمارة الى أن الأهلى قادر على تحقيق بطولة دورى أبطال أفريقيا والفوز على الترجى التونسى .