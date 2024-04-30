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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة إصابة الخطيب بـ متحور كورونا.. مصدر بالأهلي يكشف

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تفاصيل تعرض الكابتن  محمود الخطيب إلى وعكة صحية شديدة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الكابتن  محمود الخطيب عاني نزلة برد قوية، بسبب عدم راحته خلال الفترة الماضية لتنظيم النادي لبطولات إفريقيا للطائرة سيدات ورجال ومتابعة الفرق الأخرى وحرصه على متابعة كل المستجدات بنفسه أدى إلى تدهور حالته الصحية.

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حقيقة إصابة الخطيب بـ متحور كورونا

وأكد المصدر أن الكابتن محمود الخطيب أجرى بعض الفحوصات للاطمئنان على صحته وتبين أن نزلة البرد ليست من المتحورات لفيروس كورونا.

واختتم المصدر أن الكابتن الخطيب تلقى تعليمات من الأطباء بالراحة التامة والالتزام بالعلاج حتى لا تتحول نزلة البرد لالتهاب رئوي أو نزلة شعبية حادة.

الخطيب محمود الخطيب الأهلى النادي الأهلي بطولات إفريقيا للطائرة متحور كورونا

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