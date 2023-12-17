بني سويف.. تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال مدير عام مديرية الطب البيطري ببنى سويف الدكتور أحمد عبدالعليم الجبالي إنه تم تحصين 100 ألف و168 رأس ماشية، وذلك منذ استئناف الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



وأضاف مدبر عام المديرية - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم تحصين 88 ألفا و555 رأسًا من الأبقار، و10 آلاف و327 من الجاموس، و1286 من الأغنام والماعز، وذلك منذ بدء الحملة في 19 نوفمبر الماضي والمستمرة حتى 19 ديسمبر الجاري.



وأوضح أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.



وعلى صعيد آخر، ذكرت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف أنه تم انطلاق منافسات بطولة دوري منتخبات مجالس المدن لكرة القدم خلال الفترة من 16 ديسمبر الجاري وحتى 10 يناير المقبل على كأس المحافظ، وأسفرت مباريات اليوم الأول عن فوز فريق الميمون على أشمنت بـ3 أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فريق البرانقة بـ3 أهداف مقابل هدف على فريق حاجر بني سليمان.



وقال مدير المديرية هشام الجبالي إن البطولة يشارك فيها 16 مركز شباب والتي تم تقسيمها لـ4 مجموعات، تضم المجموعة الأولى فرق (الميمون، وأشمنت، والبرانقة وحاجر بني سليمان)، فيما تضم الثانية فرق (قاي، والعبور، ودنديل وبني صالح)، بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق (بلفيا، وطحا البيشة، وبياض العرب ونادي سمسطا)، في حين ضمت المجموعة الرابعة فرق (كوم أبو خلاد، والحكامنة، وأبو صير الملق وسدمنت الجبل).



وفيما يتعلق بنظام البطولة، تقام بين كل مجموعة دوري من دور واحد، ثم يتم تصعيد الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ8 بإجمالي 8 فرق، فيما تلعب الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب حتى المبارة النهائية، ويتم تحديد موعد المباراة النهائية بالتنسيق مع المحافظة، وأقيم أمس مباراتان بملعب نادي الشباب الرياضي ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وعلى صعيد آخر، كرم رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور جان هنري حنا الطلاب المشاركين بمختلف الأنشطة الطلابية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة خلال الفصل الدراسي الأول.



وأشاد بما تشهده الجامعة من أنشطة طلابية متميزة بمختلف المجالات، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية مواهب الطلاب والأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أن الأنشطة الطلابية بوجه عام تتيح فرص عديدة للطلاب للتعبير عن آرائهم بقضايا المجتمع والمشاركة في حل مشكلاته، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب المبدعين لإظهار مواهبهم بمختلف الفنون الثقافية والعلمية والرياضية.



وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها غذاء للعقول وحافز للتفوق الدراسي، كما أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.