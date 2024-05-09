المتحدث باسم الشباب والرياضة يكشف تفاصيل عودة الجماهير للمدرجات

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل عودة الجماهير للمدرجات، مشيرا الى انه عودة الروح للمدرجات بكامل طاقتها فى الدورين قبل النهائى والنهائى بالبطولات الإفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج اخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، انه تقرر زيادة أعداد الجماهير فى الأدوار التمهيدية، إضافة إلى زيادة أعداد حضور الجماهير لـ٣٠ ألف مشجع فى المباريات التى تُقام على استادى القاهرة وبرج العرب فى البطولات المحلية، وفتح باقى الملاعب أمام الجمهور بالسعة الكاملة.

وتابع محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بسعة كاملة جاء بعد التزامهم الكبير أثناء التشجيع فى المباريات خلال الفترة الماضية.