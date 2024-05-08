مباريات المنتخب كاملة العدد.. وزير الرياضة: علينا الحفاظ على مكتسب عودة الجماهير

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن عودة الجماهير للملاعب المصرية بداية جيدة للغاية، ومن الضروري توعية الجماهير بأهمية الحفاظ على السلوك الرياضي الجيد.

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب أن نحافظ على مكتسب عودة الجماهير للملاعب المصرية من جديد ".

وأضاف أشرف صبحي :" زيادة أعداد الجماهير في المباريات الأفريقية للأندية أمر في غاية الأهمية في هذا التوقيت ".

وتابع أشرف صبحي :" مباريات المنتخب كاملة العدد في المناسبات الأفريقية، وعلى الجماهير المصرية ان تكون ملتزمة لاستمرار عودة الجماهير للمدرجات".

وأكمل اشرف صبحي: "أشكر كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية على الموافقة على عودة الجماهير للملاعب ".