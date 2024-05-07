حضور كامل العدد إفريقيًا.. زيادة أعداد الجماهير لـ 30 ألف متفرج محليًا

في اجتماع موسع عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية، وذلك لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم وأيضًا خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الإفريقية التي يشاركون بها.



زيادة الحضور الجماهيري

حيث وافقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية بالإضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الإفريقية بالأدوار نصف النهائي والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد.

اماً فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية بمصر فقد تم الاتفاق علي زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألفًا من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الإستادات الأخرى يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات.

علي أن تقوم الجهات التنفيذية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية .



وتتقدّم وزارة الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية وشركة تذكرتي والمنظمين لما يبذلونه من جهود حثيثة وملموسة في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية.