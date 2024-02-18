ثروت سويلم: زيادة جماهير المباريات لـ50 ألف مشجع الموسم المقبل بهذا الشرط

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، تفاصيل زيادة أعداد الجماهير داخل مدرجات الملاعب، مشيرا إلى أن جاءت بعد تعاون كبير من الجهات الأمنية التي تسعى لدعم المنظومة الكروية، خاصةً بعد تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر والذي يلقى كل الدعم.

وأضاف ثروت سويلم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن التزام الجماهير بتعليمات الأمن هو السبيل لزيادة عدد الجماهير، متابعا أنه ممكن الموسم المقبل يصل عدد الجماهير إلى ٥٠ ألفا وأكثر.

وتابع عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه لكن هذا الأمر يحتاج إلى التزام الجماهير وعدم الخروج عن السياق، والأمر ليس عند من اي طرف ولكن التزام بالتعليمات وصالح المنظومة الرياضية.

