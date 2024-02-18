ثروت سويلم: رابطة الأندية تُقدم كل الدعم لـ حسام حسن

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، عن طلبات حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول ، بعد توليه المهمة خلال المرحلة الحالية.

وقال ثروت سويلم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لابد أن يعلم أن رابطة الأندية خلفه تمامًا، من أجل نجاح منتخب مصر وتحقيق إنجازات كبيرة للكرة المصرية ، ونجاح المنتخب الوطني.

وأضاف:" حسام حسن طلب زيادة أيام المعسكر المقبل فى مارس، والذي صمم على أن يكون مبكرا من أجل أن يكون هناك وقت مع اللاعبين.

وتابع:" رابطة الأندية تدعم حسام حسن المدرب الوطني لمنتخب مصر وان شاء الله يكون موفق.