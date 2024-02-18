شوبير يقدم اقتراحا لرابطة الأندية بعد زيادة أعداد الجماهير لـ 20 ألف مشجع

قدم الإعلامي أحمد شوبير أقتراحا لرابطة الأندية بعد زيادة أعداد الجماهير لـ 20 ألف مشجع عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير :" أن يكون بيع التذاكر قبل المباراة بـ ٤ أيام وفي حاله الإنتهاء من تذاكر فريق معين يستعين بتذاكر الفريق الأخر إن لم تباع كلها وذلك قبل معاد المباراه ب ٤٨ ساعه".

وأشاد الإعلامي أحمد شوبير بالنجم المصري محمد صلاح الذي شارك مع ليفربول بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر أثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية يناير الماضي.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: كملوا هجوم على صلاح طول ما بتبقى دي النتيجة.