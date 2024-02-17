رسميا | زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع بمباريات الدوري والكأس

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة أعداد الجماهير في مباريات دوري نايل وكأس الرابطة خلال موسم 2023-2024.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانًا رسميًا، تؤكد خلاله زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف مشجع فيما تبقى من موسم 2023-2024.