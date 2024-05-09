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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

للفئة المتوسطة ومحدودي الدخل.. أفضل هواتف بإمكانيات لا مثيل لها

صدى البلد

إصدارات جديدة  من الهواتف المتوسطة الثمن أعلنت شركة  ZTE عن هاتف  Axon 60، وAxon 60 Lite وذلك ليبدأ  سعر كل منهما بدءا  من 177 دولارو بتكلفة منخفضة  بجانب تدعيم كل منهما  لشبكات 4G فقط

أما عن كاميرا هاتف Axon 60 Ultra فهو يأتي مزود بكاميزا  رئيسية وبدقة 50 ميجا بيكسل وبرقاقات Unisoc أما عن بطارية الشحن فيأتي الهاتف  مزود ييطارية بقدرة  5000 mAh.

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وفقا لموقع .gsmarena يتميز هاتف Axon 60 بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة، وجودة عرض FHD+، بأبعاد 20:9، بينما تدعم ZTE هاتف Axon 60 Lite بشاشة LCD بحجم 6.6 بوصة و بجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz.

على الجانب الآخر يأتي كلا من هاتف Axon 60 و60 Lite بنظام “ZTE Live Island” وذلك في الجزء الخاص بالكاميرا الأمامية والذي يدعم عرض كلا من الإشعارات والتنبيهات وبعض أيضاً أنشطة المستخدم.

أما عن رقاقة معالج  Axon 60  فهو يأتي برقاقة معالج Unisoc T616، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

على الجانب الآخر يأتي هاتف Axon 60 Lite برقاقة معالج Unisoc T606، وبذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وبسعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويضم كلا الهاتفين لمستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يضم Axon 60 كاميرة macro بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا لعمق التصوير

وقد يأتي كلا من الهاتفين بمدخل 3.5مم للسماعات، وذلك مع دعم لتقنية البلوتوث 5.2، وWiFi ثنائي التردد، و يتوفر هاتفZTE Axon 60 بعدة ألوان أبرزها اللون الذهبي، والأسود وأيضاً اللون البنفسجي وذلك بسعر 219 دولار، بينما قد يأتي هاتف Axon 60 Lite بألوان الذهبي والبنفسجي والأزرق 

الهواتف المتوسطة هاتف Axon 60 Ultra رقاقات Unisoc معالج Unisoc T616 تقنية البلوتوث

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