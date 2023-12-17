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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن مستقبل قطاع غزة

حماس
حماس

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، إن مستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وكل فلسطين.

وأضاف الحية، في تصريحات صحفية: “نحن في حماس جزء من شعبنا ونحن كحركة نطرق كل الأبواب لزيادة المساعدات”.

وأوضح أن “غزة تحتاج يوميا مئات الشاحنات لإغاثة شعبنا الذي يعاني الآن”، مؤكدا أن “بمقدور الدول العربية والإسلامية إجبار الاحتلال على دخول المساعدات لغزة”.

وقال الحية، إن “الاحتلال يضرب غزة بسلاحين القنابل والصواريخ وكذلك سلاح الجوع”، لافتا إلي أن “هناك عائلات عديدة في غزة لا تجد شربة ماء”.

وأضاف: “عبر أسبوع التهدئة لم نتمكن من إدخال سوى 300 شاحنة إلى قطاع غزة”.

وذكر الحية، أن “هناك حديثا عن فتح معبر كرم أبو سالم ونريد إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا”.

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كما وجه القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، التحية لكل الأمة وشعوب العالم الحر التي تجوب الشوارع تنديدا بالعدوان.

وأضاف: “أوجه التحية لإخواننا أنصار الله في اليمن الذين غيروا المعادلة ونشكرهم.. زأقول لإخواننا أنصار الله في اليمن استمروا في هذا الطريق.. وأشكر المقاومة في العراق على مواقفهم الداعمة للمقاومة الفلسطينية”.

وتابع قائلا: “أوجه كل التحية إلى المقاومة في لبنان التي تشغل العدو في جبهة الشمال”.

غزة القدس فلسطين حماس حركة المقاومة الفلسطينية

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بيان عاجل من حماس بشأن مستقبل قطاع غزة

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