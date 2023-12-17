بيان عاجل من حماس بشأن مستقبل قطاع غزة

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، إن مستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وكل فلسطين.

وأضاف الحية، في تصريحات صحفية: “نحن في حماس جزء من شعبنا ونحن كحركة نطرق كل الأبواب لزيادة المساعدات”.

وأوضح أن “غزة تحتاج يوميا مئات الشاحنات لإغاثة شعبنا الذي يعاني الآن”، مؤكدا أن “بمقدور الدول العربية والإسلامية إجبار الاحتلال على دخول المساعدات لغزة”.

وقال الحية، إن “الاحتلال يضرب غزة بسلاحين القنابل والصواريخ وكذلك سلاح الجوع”، لافتا إلي أن “هناك عائلات عديدة في غزة لا تجد شربة ماء”.

وأضاف: “عبر أسبوع التهدئة لم نتمكن من إدخال سوى 300 شاحنة إلى قطاع غزة”.

وذكر الحية، أن “هناك حديثا عن فتح معبر كرم أبو سالم ونريد إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا”.

كما وجه القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، التحية لكل الأمة وشعوب العالم الحر التي تجوب الشوارع تنديدا بالعدوان.

وأضاف: “أوجه التحية لإخواننا أنصار الله في اليمن الذين غيروا المعادلة ونشكرهم.. زأقول لإخواننا أنصار الله في اليمن استمروا في هذا الطريق.. وأشكر المقاومة في العراق على مواقفهم الداعمة للمقاومة الفلسطينية”.

وتابع قائلا: “أوجه كل التحية إلى المقاومة في لبنان التي تشغل العدو في جبهة الشمال”.