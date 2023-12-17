وزير الدفاع الأمريكي يتدخل لوقف الهجوم الإسرائيلي الشامل على غزة

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يعتزم إقناع القادة العسكريين الإسرائيليين بوقف الهجوم البري واسع النطاق في قطاع غزة، والانتقال إلى عمليات أكثر استهدافا ضد قادة حماس.

وذكرت “نيويورك تايمز”، أن “وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيطلب خلال زيارته لإسرائيل، من القادة العسكريين الإسرائيليين الانتباه إلى الحاجة إلى سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، هيلي تروبر، إن الحرب علي قطاع غزة، ستستمر لأشهر وسنوات، وسنضطر خلالها إلى إجراء انتخابات.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال تروبر: “من يمارس السياسة يخطئ في حق الهدف الأساسي وهو الانتصار على حماس وعودة الرهائن”.

وأضاف أن “الحرب ستستمر لأشهر وسنوات، ومن الواضح أننا سنضطر خلالها إلى إجراء انتخابات. وهذا لن يحدث عندما يكون هناك عشرات الآلاف من الجنود في الداخل، ولكن ستكون هناك مرحلة عندما تأتي اللحظة المناسبة”.