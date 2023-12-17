سرايا القدس تعلن قصف معدات القوات الإسرائيلية بأسلحة خطيرة جنوب دير البلح

أعلنت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أنها قصفت آليات وجنود لـ الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون من العيار الثقيل في جنوب دير البلح في قطاع غزة.

وأضافت سرايا القدس عبر صفحتها على تليجرام، أنها رصدت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإجلاء القتلى والمصابين في مكان القصف.

ومنذ قليل، أعلنت سرايا القدس أيضا، أنه في عملية مشتركة مع كتائب القسام، تم تفجير عبوة شديدة الانفجار بدبابة اسرائيلية من نوع ميركافاة، وتم الإيقاع بطاقمها بين قتيل وجريح في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وعلى الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق صفارات الإنذار في منطقة لاخيش شرقيّ عسقلان.