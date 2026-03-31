تفاصيل ربط الخدمات الحكومية بالرقم القومي وأحكام النفقة

كشفت المحامية دينا عدلي حسين، تفاصيل قرار ربط الخدمات الحكومية بالرقم القومي، موضحة أنه قرار بناء على نص قانون.

أن آلية تنفيذ القرار بها سلبيات كثيرة وسوف تواجه مشاكل مختلفة.

وأضافت أن القرار سوف يحمل المواطن ضغط أكثر مما عليه، موضحة أن القرار يشل حركة الشخص تمامًا مثل تجديد بطاقة الرقم القومي التي يحتاج إليها المواطن للوقوف أمام المحكمة لحل المشكلة ولا يعرف يسحب من البنك لاستخدامها في السداد.

واستطردت المحامية دينا عدلي حسين، أن هذا القرار عقاب للأسرة كاملة، النفقة ممتدة سنوات، وحال صدور حكم نفقة وفك حظر يكون تم الدخول في الحكم الثاني.