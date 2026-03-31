وزير البترول يتفقد أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أجنحة عدد من الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، يرافقه عدد من قيادات الوزارة.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عرض حول أبرز المشروعات وخطط الاستكشاف والإنتاج المزمع تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أحدث التقنيات التي تعتزم الشركات تطبيقها لدعم وتطوير صناعة البترول والغاز الطبيعي.

وأكد الوزير أن مؤتمر ومعرض «إيجبس 2026» يمثل منصة استراتيجية دولية وإقليمية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات البترول والغاز والطاقة، مشيراً إلى حرص الدولة على تهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتبني التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الحفر الأفقي، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بما يسهم في تحقيق الاستدامة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.

وفي ختام الجولة، أشاد الوزير بالمشاركة الفعالة والمتميزة للشركات العالمية في معرض «إيجبس» هذا العام، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة هذه الشركات في مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر.