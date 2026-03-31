ما تأثير الأمطار على مرضى الربو .. إليك التفاصيل

يعد الربو من الأمراض التى تزداد حدتها في فصل الشتاء ويسبب مضاعفات خطيرة لذا من المهم معرفة العوامل التي تزيد من خطورة الحالة وترفع من احتمالية حدوث المضاعفات.

ووفقا لموقع atlantaallergy تزيد أعراض الربو خلال فصل الشتاء لأسباب متعددة، فليس الهواء البارد الجاف وحده هو ما يهيج المجاري التنفسية، فالظروف الممطرة والعاصفة يمكن أن تثير جراثيم العفن، كما أن تغيرات الضغط الجوي يمكن أن تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية، والذي يمكن أن يسبب أيضًا نوبة ربو.



تؤدي الأمراض، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات الأخرى، إلى زيادة التهاب المسالك الهوائية كما تُؤدي هذه الأمراض إلى زيادة كثافة المخاط في الشعب الهوائية، مما يُصعّب عملية التنفس.



إن قضاء وقت أطول في الأماكن المغلقة، غالباً مع قلة التهوية، يعني زيادة التعرض لمسببات الحساسية الداخلية مثل عث الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفةكما أن المهيجات الأخرى مثل دخان السجائر أو دخان الموقد قد تُثير نوبة ربو وفي الجزء الجنوبي من الولايات المتحدة، تظهر حبوب لقاح معينة من الأشجار طوال أشهر الشتاء.



مع كل هذه العوامل مجتمعة، ليس من المستغرب أن يعاني مرضى الربو زيادة في الأعراض مع انخفاض درجة الحرارة.

