الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تعطيل الدراسة غداً|قرار عاجل بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026 المؤجلة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

موعد امتحانات شهر مارس 2026 المؤجلة بعد تعطيل الدراسة غداً في المدارس .. يبحث عنه طلاب صفوف النقل في المدارس وأولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الانترنت

موعد امتحانات شهر مارس 2026 المؤجلة بعد تعطيل الدراسة غداً 

ومن جانبها ، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول موعد امتحانات شهر مارس 2026 المؤجلة بعد تعطيل الدراسة غداً 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد تعطيل الدراسة غداً ، ستقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بإعلان موعد امتحانات شهر مارس 2026 المؤجلة

تعطيل الدراسة غداً في المدارس

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني رسمياً تعطيل الدراسة غداً في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي بشأن تعطيل الدراسة غداً في المدارس :

أنه في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات؛ وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات ؛ فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا في المدارس ، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.

حالة الطقس غداً .. الأرصاد تحذر

من جانبها .. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، غداً الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاطاً قوياً للرياح.

خريطة سقوط الأمطار

المحافظات الساحلية والشمالية: (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء) تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة تزداد غزارتها مع تقدم ساعات النهار، وتكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

May be an image of ‎text that says '‎الجوية الإصدار: الاستقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء فرص أمطار متوسطة تقدم النهار وتكون رعدية أحيانآ من شمال بورسعيد دمیاط مطروح الإسكندرية البحيرة كفرالشيخ الدقهلية فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والمحافظات الداخلية: (الغربية، المنوفية، الشرقية، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، شمال محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء) تشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية، مع توقعات بزيادة غزارتها مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس.

نشاط الرياح والعواصف الترابية

حذرت الهيئة من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر، خاصة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال وجنوب الصعيد، والصحراء الغربية، والوادي الجديد. 

كما أشارت التقارير إلى وجود هبات رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 70 كم/س.

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وجهت الأرصاد مجموعة من التعليمات الهامة تزامناً مع السحب الرعدية:

توخي الحذر أثناء القيادة: القيادة بهدوء وترك مسافات أمان كافية نظراً لانخفاض الرؤية وتجمع مياه الأمطار.

تجنب الأماكن الخطرة: الابتعاد عن الوقوف أسفل الأشجار، اللوحات الإعلانية، والمنازل المتهالكة.

الاحتياط من الصواعق: الحذر من ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد (الثلج) في بعض المناطق.

تدهور الرؤية: الانتباه من نشاط الرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية التي قد تسبب عواصف ترابية مفاجئة.

تؤكد الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

