مسئول المعلومات بجامعة كفر الشيخ يشيد بتجهيزات معمل الذكاء الاصطناعي بحاسبات الفيوم

تفقد الدكتور عمرو أبو هاني المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة كفر الشيخ وعضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ، مقر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم.

كانت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم، استقبلت الدكتور عمرو أبو هاني المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة كفر الشيخ ، الذي أجرى جولة تفقدية في الكلية، وكان في استقباله الدكتور مصطفي ثابت الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم.

وخلال الجولة أشاد المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة كفر الشيخ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم، والطفرة التي تشهدها تحت قيادة الدكتور محمد خفاجي.

وعبر الدكتور عمرو أبو هاني عن إعجابه الشديد بمعمل الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الطبية ، وقال انه لم يشاهد مثل هذه التجهيزات في جامعات كبري وأكثر قدما من جامعة الفيوم.

وخلال تفقده مكتبة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم بعد التطوير ، أشاد المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة كفر الشيخ، بالتحول الرقمي الكامل بأنظمة إدارة المكتبة والذي يتواكب مع الطفرة التي يشهدها القطاع وأبدي أعجابه الشديد بالقاعة المرفقة للمذاكرة وتصميمها العصري غير المعتاد والذي يجذب الطلاب الي الجلوس بها فترات طويلة .

جدير بالذكر أن هذه الزيارة التفقدية جاءت على هامش دعوة الدكتور عمرو أبو هاني ، لمناقشة دراسة ماجستير من الباحث حازم محمد طالب الماجستير بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم .

وحضر مناقشة الماجستير ايضا ، الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وكانت الرسالة تحت أشراف الدكتور محمد خفاجي عميد الكلية و الدكتور مصطفي ثابت وشارك في المناقشة الدكتور رشا بدري كمحكم داخلي للرسالة.

لقطات من الجولة التفقدية

لقطات من الجولة التفقدية

لقطات من الجولة التفقدية

لقطات من الجولة التفقدية

لقطات من الجولة التفقدية

لقطات من الجولة التفقدية

لقطات من الجولة التفقدية

لقطات من الجولة التفقدية

لقطات من الجولة التفقدية

لقطات من الجولة التفقدية