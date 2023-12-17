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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة في الزمالك.. مجلس الدولة يقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن استبعاد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك من مجلس الإدارة  .

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة يقضي بإستبعاد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك من مجلس إدارة النادي.


وغادرت القاهرة في الثالثة عصر اليوم الأحد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا؛ استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليف رامي نصوحي عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا؛ استعدادا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

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