بعد استبعاده.. الونش يثير الجدل بستوري على إنستجرام

شارك محمود حمدي أدونش، لاعب نادي الزمالك، إستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل إنستجرام.

وعلق: “الحمد لله دائماً وابداً”.

وكان" الونش" انضم لقائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة المصري بعد تأكد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة من سلامة المدافع وجاهزيته للمشاركة في المباريات قبل أن يقوم المدير الفني باستبعاده من القائمة.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن "الونش" خضع لاختبار طبي، وتم مراجعة كافة القياسات البدنية التي أجراها اللاعب في مركز التأهيل الذي كان يخضع فيه للقياسات خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التأكد من جاهزية المدافع للمشاركة في التدريبات الجماعية، لينتظم في المران بصورة طبيعية.