قناة عبرية تكشف عن رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إلى لبنان بشأن إسرائيل

قالت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الإثنين، إنه في الأيام الأخيرة، نقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى لبنان مفادها أن بلاده تتوقع تسوية دبلوماسية تُبقي حزب الله بعيدًا عن الحدود مع إسرائيل.

وأكدت القناة العبرية أن الضغوط الفرنسية تتزايد لإيجاد تسوية دبلوماسية في جنوب لبنان من شأنها أن تبقي حزب الله بعيدا عن الحدود مع إسرائيل.

والتقت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أمس، بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، ضمن الفريق المشترك الذي تم تشكيله قبل عدة أسابيع حول هذا الموضوع.

ودعا جانتس، الذي التقى كولونا قبيل مغادرتها لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في لبنان، إلى التحرك إبعاد حزب الله من الحدود، وفقا لقرار الأمم المتحدة، وإلا فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها.

وأوضح: "نحن مستعدون للحل السياسي، لكننا نستعد أيضًا للعمل العسكري".