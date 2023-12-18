اذا كنت تودين طريقة عمل البولبيف في البيت نقدم لكي طريقة مفيدة ومضونة.

المقادير:

قطع لحمة

ربع كيلو دهن

ملعقة كبيرة سماق

ورق لورا

حبهان فصوص

كوب فول صويا

ملعقة صغيرة لون طعام أحمر

ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

للنقع

نصف كوب ملح

نصف كوب خل

نصف ثمرة بنجر مبشورة

فلفل أسود



طريقة عمل البلوبيف المنزلي.. التحضير

طريقة التحضير –

أولا النقع

* يخلط الماء والملح والخل وورق اللورا والسماق والبنجر المبشور والحبهان ثم تضاف قطع الدهن

تنقع اللحمة في الخليط لمدة 4 أيام بالثلاجة

طريقة التحضير

وقت التحضير نرمى ماء النقع مهم جدا ممنوع استخدام ماء النقع ف التحضير

هنسلق اللحمة القطع بماء جديدة غير ماء النقع

ضعى اللحمة مع الدهن في ماء وتبليهم بالملح والفلفل وضعى ورق اللورى ومعه عودين كرفس

أتركيها حتى تسلق بنسبه 80 %

أثناء سلق اللحمة ضعى الفول الصويا في طبق وضعى عليه شوربة من شوربة اللحمه

ضعى معه ربع ملعقة صغيره من لون الطعام الصحى – قلبيهم كويس وسبيهم حوالى 10 دقائق

بعد ما تسلق اللحمة 80% فقط تشيلى اللحمه من الشوربة

ضعيها وهى سخنه جدا فى الكبه وأضربيها قليلا

ثم ضعى معاها الفول الصويا بالشوربة ولو شرب الشوربه ضعى معه شويه شوربه وأضربيهم كويس بالكبه

حضرى قالب وأفرديه بورق البلاستيك ثم ضعى عليه البلوبيف ولفى الورق البلاستيك وأضغطى عليه قليلا

ثم أدخليه الثلاجة يوما كاملا وبعدها يقدم

ملحوظة

اللحمة تسلق قطع قبل فرمهافي الكبة