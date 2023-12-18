التضامن تكشف تفاصيل برنامج وعي للتنمية المجتمعية

كشف عبد الحميد الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل برنامج" وعي للتنمية المجتمعية" أول مرصد اجتماعي لحصر أوضاع الأسر المصرية.

وقال عبد الحميد الشبراوي في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مرصد وعي تم إنشاؤه لتوفير قاعدة بيانات خاصة بالأسر الأولى بالرعاية ".

وأضاف عبد الحميد الشبراوي :" المرصد يقوم برصد مؤشرات الوعي والاتجاهات والسلوك وممارسات الأسر المصرية ، ونرصد الوعي بكل القضايا المرتبطة بالأسرة المصرية ".

وأضاف عبد الحميد الشبراوي :" نرصد مدى وعي الأسر تجاه الزواج المبكر وتنظيم الأسرة وختان الإنسان وغيرها من القضايا التي ترتبط بحياة الأسرة المصرية ".

وأكمل عبد الحميد الشبراوي:" وزارة التضامن لديها برامج كثيرة خاصة بوعي الأسر المصرية، مضيفا:" المرصد يدرس خصائص الأسرة ومستوى التعليم والصحة والعمل داخل الأسرة ".