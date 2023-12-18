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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد

صدى البلد

وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، بروتوكول تعاون مع الأستاذ احمد وفيق رئيس مجلس ادارة شركة سان جوبان بهدف تنفيذ مشروع تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوى "الكمبوست"، وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا، بالاضافة إلى العمل على الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير، وذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين المرأة الريفية اقتصاديا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة سان جوبان، مؤكدة أن المؤسسة لديها إيمان قوى بأهمية دور المرأة فى النهوض بالمجتمع،حيث يعمل البروتوكول على تنفيذ مشروعات اقتصاد بيئي مستدام عن طريق تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي من خلال تقنيات علمية حديثة ومبسطة، وذلك بقريتي كفر الصهبي وطحانوب بمحافظة القليوبية.

وفي كلمته أعرب أحمد وفيق رئيس مجلس إدارة شركة سانت جوبان مصر عن فخره بالشراكة مع المجلس، مستعرضا جهود شركة سان جوبان فى تمكين المرأة من تولى المناصب القيادية بالشركة إيمانا بكفاءتها وخبراتها، مؤكدا على أن البروتوكول يعمل على تحقيق محورين من المحاور الاساسية للشركة، والتى تتضمن تمكين المرأة وإعادة التدوير ، حيث تعمل تلك الشراكة على توفير ماكينات لفرم المخلفات وتنفيذ التدريبات لتنمية قدرات السيدات .

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IMG-20231218-WA0175
IMG-20231218-WA0174
IMG-20231218-WA0174

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