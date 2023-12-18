وكيل تعليم بني سويف يقرر إحالة إدارات 4 مدارس بالواسطى للتحقيق

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية التربية والتعليم ، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة وتبين من التقرير ، الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة ، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها " اليوم"زار خلالها عدداً من المدارس التابعة لإدارة تعليم الواسطى وفي حضور مدير الإدارة الأستاذ نبيل محمد ، شملت مدارس (النيل الرسمية لغات ، مجمع المدارس والذي يضم مدارس" الحديثة 2 ، الحديثة 1 ، المدرسة المشتركة ".

وتفقد وكيل الوزارة حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة ، فضلاً عن لقاء عدد من التلاميذ وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لارائهم حول العملية التعليمية ومدى الاستفادة من حصص المشاهدة والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة وسجلات الجمعية التعاونية.

وخلال الزيارة، تم رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها وتدني نسب الغياب ، والتي على أثرها تقرر إحالة إدارات المدارس الأربع للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة ، حيث أكد وكيل الوزارة على أهمية استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب ، و عدم السماح بالتقصير في الارتقاء بمنظومة العملية التعليمية وأن يؤدي كل فرد في المنظومة التعليمية دوره على النحو المطلوب.