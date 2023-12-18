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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اتصال مع المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان ..

وزير الخارجية يجدد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع لبنان

وزير الخارجية
وزير الخارجية

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من جان إيف لودريان، المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى لبنان.


وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير شكري تناول خلال الاتصال الجهود المشتركة التي تبذلها اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، والتي تضم في عضويتها كل من مصر وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بسبل التعامل مع مختلف الأزمات التي يواجهها لبنان الشقيق. 

كما ناقش الطرفان ضرورة تكثيف المساعي الحثيثة من أجل ضمان إرساء دعائم الاستقرار في كافة أرجاء الأراضي اللبنانية.  
 

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أعاد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع لبنان في تلك الظروف الدقيقة التي يمر بها، مضيفاً أن ما يواجهه لبنان في الوقت الراهن من تحديات جسام يفرض على النخبة السياسية اللبنانية أن تأخذ على عاتقها الاضطلاع بممارسة مسئولياتها على النحو الذي يتناسب مع حجم الصعاب المتعددة على مختلف المستويات، وبما يكفل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب اللبناني الشقيق.
 

ومن جانبه، أكد لودريان حرصه على التنسيق بشكل دائم مع مصر حيال الأزمة اللبنانية، مشيراً إلى اعتزامه استمرار هذا التعاون وتوطيده بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة القادمة. 

كما أعرب المبعوث الفرنسي عن تطلعه لزيارة القاهرة في أقرب وقت، وذلك بهدف التباحث بشكل موسع حول مختلف أبعاد الموقف الراهن في لبنان على كافة الأصعدة، وفي إطار تبادل الرؤى بشأن التطورات الحالية.

وزير الخارجية سامح شكري جان إيف لودريان لبنان السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية

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