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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مداخل بلدة قصرة بالسواتر الترابية |فيديو

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل بلدة قصرة جنوب نابلس بالسواتر الترابية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال الناشط بالمقاومة الشعبية في قصرة، عبد العظيم وادي، إن جرافات الاحتلال العسكرية، وبحماية الجنود أغلقت مدخل البلدة الرئيس بالسواتر الترابية، الأمر الذي يعني مضاعفة معاناة الأهالي والتضييق عليهم.

ونشرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، لقطات مصورة للسواتر الترابية في مداخل البلدة.

وقبل قليل، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال تشن قصفا عنيفا على بيت لاهيا.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية، فإن هناك العديد من  الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء القصف  قصف إسرائيلي على محيط مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا.

وأفادت تقارير اعلامية عالمية بأن رئيس الموساد ديفيد بارنيا في وارسو مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بشأن الجهود المبذولة لمحاولة الوصول صفقة رهائن جديدة.

ونقل موقع Ynet العبري عن مصدر مطلع قوله إن المحادثات ستكون "طويلة ومعقدة وأكثر صعوبة من ذي قبل".

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