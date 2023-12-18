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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة بناة مصر الرقمية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 شهد الدكتور محمد خفاجي القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الفيوم  ندوة تحت عنوان (بناة مصر الرقمية) نظمتها الكلية اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨، استضافت خلالها الدكتور هشام فاروق مستشار التطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساعد وزير التعليم العالي السابق.

بحضور الدكتور رانيا أبو السعود وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى ثابت الأستاذ المساعد بالكلية، والدكتور أحمد سلامة منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

في مستهل كلمته أشاد أ. د محمد خفاجي بالتعاون الجاد والمثمر بين قطاع تكنولوجيا المعلومات بالكلية ووزارة الاتصالات، كما أشار إلى أن نسبة البطالة بين خريجي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تكاد تكون منعدمة، وذلك لما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية فريدة من نوعها في مختلف المجالات.

وأوضح أن الدراسة العلمية بالكلية وحدها لا تكفي وإنما يجب تنمية المهارات أيضًا من خلال تلقي الدورات التدريبية التي تقدمها الكلية لأبنائها الطلاب.

وتحدث د. هشام فاروق عن مبادرة بناة مصر الرقمية، وأكد أنها مبادرة تم تدشينها منذ سنتين، ومرت بعدد من المراحل وهي مرحلة براعم مصر الرقمية، ثم مرحلة أشبال مصر الرقمية، ثم مرحلة أجيال مصر الرقمية، وأخيرًا مرحلة رواد مصر الرقمية.
وأشار إلى أن مدة الدراسة بها حوالي ٦ أشهر ويتم التدريب بنظام المختلط وهو ٨٠ ٪ أونلاين و ٢٠ ٪ حضور، وأضاف أنه يشترط على المتدرب الالتزام بحضور ٨٠ ٪ من الجلسات الحضوري و ٨٠ ٪ من الجلسات الافتراضية.

كما استعرض شروط التقديم بالمبادرة وإجراءات التقديم ومسارات التدريب.

وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش وقام بعض الطلاب بتوجيه عدد من الأسئلة والاستفسارات عن المبادرة للدكتور هشام فاروق.

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