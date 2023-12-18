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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس اتصالات البرلمان: فوز السيسي يجسد إرادة المصريين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في انتخابات سجلت نسبة المشاركة فيها الأعلى في تاريخ مصر حيث صنع الشعب المصري في وحدته ملحمة تاريخية بالمشاركة السياسية.

وأضاف بدوي في بيان له أن هذا الفوز الكبير يجسد إدراك الشعب المصري للنهضة التي شهدتها الدولة المصرية علي كافة الأصعدة وعودتها الي مكانتها الطبيعية علي مستوي المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية تعكس بوضوح رغبة جموع المصريين علي استكمال مسيرة البناء والتنمية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولايته الأولي والتطلع إلي آمال كبيرة في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة العطاء بمزيد من المشروعات التنموية.

وأضاف أن اصطفاف المصريين خلف القيادة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة هو انحياز للوطن والأمن والاستقرار واستكمال مسيرة البناء أملا في غد أفضل لاسيما وأن الانتخابات الرئاسية هذه المرة كانت بحق غير مسبوقة وشهد لها القاصي والداني وتابعتها كل المنظمات الدولية والعربية في مشهد وجه فيه المصريون رسالة للعالم أجمع ورسموا خلاله مستقبلهم بأحرف من النور وهو ما ظهر بجلاء في نسبة المشاركة التاريخية.

النائب أحمد بدوي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركة السياسية الانتخابات الرئاسية المشروعات التنموية

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