أمير قطر يهنئ السيسى على الفوز بولاية رئاسية جديدة

هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة.



وبعث الشيخ تميم برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

تمنى الشيخ تميم للرئيس السيسي التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة إثر حصوله على 89.6% من الأصوات.



وذكرت الهيئة النتائج خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي .. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.