إصابة صاحب محل ملابس في حريق نشب داخل محله بسوهاج

أصيب صاحب محل ملابس في منتصف الستينيات من العُمر، بحروق نارية باليدين والقدمين، في حريق نشب داخل محله التجاري لبيع الملابس والخردوات، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة صاحب محل ملابس في حريق نشب داخل محله دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بمحل ملابس ملك المدعو (رشاد ر.ا.ق- 64 سنة- صاحب محل ملابس- ويقيم بذات الناحية)، وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالمحل ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.