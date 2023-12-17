أربعيني يشعل النيران بوجه والد زوجته في سوهاج

أصيب عامل في نهاية العقد الرابع من العُمر، بحروق متفرقة بالوجه والرقبة والذراعين؛ إثر تعدي زوج نجلته عليه وإشعال زجاجة بيروسول في وجهه؛ إثر مشادة كلامية بينهما؛ بسبب خلافات المصاهرة، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل بحروق متفرقة بالوجه والرقبة والذراعين على يدي زوج نجلته وإشعال زجاجة بيروسول في وجهه.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'محمود ج.م.أ' 67 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وأفاد باتهام زوج نجلته المدعو 'اشرف م.ح.ر' 40 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بإشعال زجاجة بيروسول في وجهه أدت إلى إصابته على إثر مشاده كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.