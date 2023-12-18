بـ5 ملايين جنيه.. بنك مصر لتنمية المجتمع تدعم مستشفيات سوهاج الجامعية بأجهزة طبية

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان الجامعة قد تلقت خطاب من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ، بالموافقة على دعم الرعاية المركزة داخل المستشفيات الجامعية وتوفير تجهيزات طبية لخدمة المرضي غير القادرين، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٥ مليون جنيه.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن المستشفيات الجامعية تسعي دائماً إلى تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين المترددين عليها سواء من داخل المحافظة أو خارجها، من خلال توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الطبية والعلاجية، لتتمكن من القيام برسالتها على أكمل وجه.

وذلك في ظل إلتزام الدولة المصرية وتوجيهاتها بالاهتمام بالقطاع الصحي وتحسين الرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

جامعة سوهاج

وثمن "النعماني" دور مؤسسة بنك مصر الخدمي في الحفاظ علي صحة المواطنين وسرعه استجابته لزيادة عدد آسرة الرعاية المركزه بالمستشفيات الجامعية، مؤكداً أنه تم زيادة عدد آسرة العناية بالمستشفيات الجامعية إلى ٦٥سرير، وذلك لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى سواءً من داخل الاقسام الطبية بالمستشفى او خارجها.

وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، أن هذا الدعم سوف يشمل إضافة عدد ٦ سرير رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، وتوفير تجهيزات الرعاية المركزة مثل عدد ه اجهزة تنفس صناعي، وعدد ٥ مضخة محاليل ، وعدد ٦ مونيتور.

وذكر عميد الكلية، أن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وجه تعليماته بضرورة سرعة الإنتهاء من إتمام الإجراءات القانونية لإستلام واضافة هذه الأجهزة للرعاية المركزة وسرعة تشغيلها بالمستشفيات الجامعية.