عريس الجنة.. قاعة أفراح تنهي حياة شاب صعقا بالكهرباء في سوهاج

انتهت حياة شاب في منتصف العشرينات من العُمر، كان من المُقرر حفل زفافه الاسبوع القادم، صعقًا بالكهرباء، وذلك أثناء تأدية عمله داخل قاعة أفراح بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، حيث لامست يداه أحد الأسلاك العارية بالقاعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة شاب صعقًا بالكهرباء داخل قاعة أفراح دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو "شهاب. ع- 25 سنة- ويقيم دائرة المركز"، أثناء عمله في قاعة أفراح خاصة دائرة المركز؛ إثر ملامسة يداه احد الأسلاك الكهربائية العارية.

وبسؤال والد المتوفي وشقيقته المدعوة “ر. ع”، قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية، واضافا أن الفقيد كان من المُقرر حفل زفافه خلال الأسبوع القادم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.