السفير بسام راضي: اختيار الرئيس السيسي رسالة من الشعب المصري للعالم

تقدم السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية،: "اختيار الرئيس السيسي رسالة من الشعب المصري للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد".

وأشار: "مشهد الانتخابات ومشاركة المواطنين الكثيفة تعتبر ردا قويا على جميع حملات التشكيك التي استهدفت تفكيك القوى السياسية في مصر".

وأضاف: "فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية رسالة لأهل الشر"، متابعا: "الجميع من الجاليات يبعثون رسائل دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، والانتخابات هي رسالة وعي من شعب يستحضر مخزونه الحضاري والتاريخي".

