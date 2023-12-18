وزير الكهرباء مهنئا الرئيس السيسي: نجدد عهدنا لكم وللوطن

هنأ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفوزه فى انتخابات الرئاسة وتوليه المنصب لفترة رئاسية جديدة.

وقال شاكر فى تهنئته "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. رئيس الجمهورية

أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتهنئة لسيادتكم بتولي فترة رئاسية جديدة،

و الثقة المستحقة من شعب مصر عبر صناديق الانتخابات، بحضور كبير من قطاعات الشعب المختلفة ، وذلك، لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة فى بناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا العريقة.

وأنقل لسيادتكم تاكيد جميع العاملين على تجديد عهدهم لكم وللوطن على الاستمرار فى بذل كافة الجهود والمساعى اللازمة لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر المستقبل تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يكلل جهودكم المخلصة بالتوفيق والنجاح المستمر من أجل رفعة الوطن».

كما تقدم الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد ثقة جموع الشعب المصري بكافة أطيافه وفئاته، والفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ لفترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات مستقبلية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة بأقدامٍ ثابتة، ورؤية وطنية واضحة للإحتفاظ بمكانتها أمنيًا واقتصاديًا وعسكريًا .

كما تقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بخالص الشكر إلى الشعب المصري العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في الوعي والاصطفاف خلف الوطن من أجل الحفاظ على مقدراته وأمنه واستقراره من خلال زخم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيسه المنتخب.

حفظ الله مصر، وشعبها، وقائدها، وكافة مؤسساتها من كل مكروه وسوء .

