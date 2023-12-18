اتحاد الغرف التجارية: فوز السيسي دعم لاستقرار البلاد واستكمال مسيرة التنمية والبناء

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية، يؤكد وعي المواطن المصري، ودعمه وإيمانه بمدى أهمية استقرار بلاده، وأنه يعلم جيدا من القادر علي قيادة البلاد وحفظ أمنها واستقرارها.

أضاف قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة، يدعم الاستقرار بالبلاد، واستكمال مسيرة التنمية والبناء نحو الجمهورية الجديدة، كما أنه يدعم توطين الصناعة المصرية ويجذب المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.



وقال قناوي، أنه يتوقع خلال فترة الرئاسة الجديدة للرئيس السيسي، أن يحصد المواطنين ثمار استراتيجية التنمية الشاملة التي بدأها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة مصر مع الفترة الثانية.

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن جموع التجار ومؤدي الخدمات في جميع أنحاء مصر يتقدمون بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه المستحق والمتوقع بالانتخابات الرئاسية الجديدة، ويؤكدون أنهم علي العهد للوقوف بجانب رئيسهم لاستكمال الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.