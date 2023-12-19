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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال تهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات

السيسي
السيسي

هنأ محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال حسني، موجها التهنئة للشعب المصري، علي انتخابه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر لفترة رئاسية جديدة: « برهنتم للعالم مدى حبكم وثقتكم في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات وايمانكم بالوقوف وراء القيادة السياسية في مواجهة الازمات والتحديات من أجل تحقيق التنمية الشاملة».

واكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تجديد الثقة في الرئيس السيسي في ظل المخاطر والأزمات العالمية تعني مزيدا من الرخاء والاستقرار والأمن والأمان لمصر والمنطقة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص بدوره يساند مساعي الرئيس السيسي نحو التنمية الاقتصادية والشاملة والعبور الأمن من الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية والوقوف بجانب القضية الفلسطينية والحفاظ على وحدتنا وأمننا العربي والإقليمي.

وقال، أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح ستشهد مصر خلال العديد من الانجازات علي المستوي الأمني والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل ما تنعم به من استقرار ومناخ أعمال جاذب للمستثمرين في مختلف دول العالم.

جمعية رجال الأعمال رجال الأعمال السيسي انتخابات الرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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