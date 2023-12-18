محمد هاني يحقق رقما تاريخيا في كأس العالم للأندية.. ما هو؟

حقق محمد هاني ظهير أيمن الأهلي المصري، رقما تاريخيا بالنسبة لمشاركات ناديه ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك هاني أساسيا في تشكيلة الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الأندية بالسعودية، مساء اليوم الإثنين.

ووصل هاني إلى مباراته رقم 12 في كأس العالم للأندية، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الأهلي بالبطولة العالمية.

وخاض هاني جميع مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية خلال النسخ ال4 الأخيرة 2020 و2021 و2022 و2023.

وتخطى هاني حاجز المباراة 11 على صعيد المشاركات المونديالية، الذي وصل إليه من قبل أليو ديانج وطاهر محمد طاهر، ثنائي الأهلي المتواجد على مقاعد البدلاء في لقاء فلومينينسي.

وسبق أن شارك أيضا وائل جمعة وحسام عاشور ومحمد أبوتريكة في 11 مباراة مونديالية.