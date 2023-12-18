الرئيس العراقي مهنئا السيسي: حريصون على تطوير العلاقات بين البلدين

بعث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعرب الرئيس العراقي في البرقية، عن أحر التهاني والتبريكات للرئيس السيسي وتمنياته له وللشعب المصري الشقيق بمزيد من الخير والرخاء.

وأكد رشيد حرص العراق الدائم على تطوير العلاقات بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات، هي الأعلى في تاريخ مصر، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي خروقات شابت العملية الانتخابية، كما لفتت إلى أن تلك الانتخابات هي الأقل من حيث الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والبالغ عددهم نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.