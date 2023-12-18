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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النائبة هند حازم تهنئ الرئيس السيسي وتشيد بمشاركة ذوي الهمم

صدى البلد

هنأت النائبة "هند حازم حبيب" عضو مجلس النواب وأمين ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن الشرقية، الرئيس عبد الفتاح السيسي  لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية وتوليه ولاية رئاسية جديدة، مؤكدة أن الشعب المصري نزل وشارك في العملية الإنتخابية وأعلن تجديد الثقة في الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

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وأكدت النائبة هند حازم حبيب في بيان لها أن مشاركة الشعب المصري بجميع أطيافة وفئاته وخاصة فئة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية أكد للعالم أجمع ان الشعب المصري يثق جيدا في قيادته السياسية ويقف خلف قائده داعما لإستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ علي ما تحقق من مكتسبات في كافة القطاعات وخاصة في مجال الأمن الداخلي والخارجي ولإستكمال بناء الجمهورية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وثمنت عضو مجلس النواب اختيار الرئيس السيسي بهذه النسبة والمشاركة غير المسبوقة من قبل الشعب المصري، مقدمة الشكر الي جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة لحرصهم علي النزول والمشاركة في العملية الإنتخابية ورد الجميل الي الرئيس السيسي، مشيدة بالمشهد الديمقراطي غير المسبوق الذي شهدته الانتخابات الرئاسية للمصريين ونزولهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية لاختيار الأصلح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والسير نحو مستقبل أفضل لبناء الدولة المصرية الحديثة.

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