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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرقية تنفذ أنشطة توعوية وورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدرسة الثانوية الصناعية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

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أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشئ والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوات صاحبها تنفيذ ورشة عمل لتعلم مبادئ السباكة الخفيفة واصلاح تسريب المياه وكذلك توزيع مطبوعات موضح بها ارقام الشكاوي والاستفسارات والتظلمات بجانب عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.

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