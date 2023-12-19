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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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لميس الحديدي: الأهلي خذلنا وعندنا مشكلة حقيقية في التهديف ورأس الحربة

الاعلامية لميس الحديدي
الاعلامية لميس الحديدي

علقت  الإعلامية لميس الحديدي على هزيمة النادي الأهلي من فلومينيسي البرازيلي بكأس العالم للأندية. قائلة : "  الاهلي خذلنا  والهزيمة مسؤول عنها النادي الاهلي الذي ضاع كثير من الفرص، وكان عندنا فرصة في الشوط الاول وكنا مسيطرين  لكن ليه مش بنقدر نحقق هدف ؟.
وأكملت الحديديعبر برنامجها  كلمة اخيرة المذاع على قناة أون تي في، قائلة : "  خذلنا في الشوط الاول والشوط الثاني فقدنا السيطرة والمجهود البدني  ضعف  والحقيقة قصة الاهلي  نفس سيناريو تضيع الاهداف  حتى في المباراة السابقة تفس المشكلة  لدينا مشكلة في التهديف ورأس الحربة   وعشان كده  خذلنا النهاردة ".

وتابعت : " صحيح هنلعب على الثالث والرابع ولكن كان أمامنا فرصة وحيدة  أن نصل للنهائي لان نسخة كاس الاندية خلصت خلاص و السنة القادمة هيبقى  فيه  32  فرقة  بينها 12 فرقة أوروبية "
وأردفت لميس الحديدي : " هتلعب  قدم تشيلسي ؟ ولا ريال مدريد ؟ كانت فرصتك النهائية الاخيرة هذه المرة   فيه فرق عربية وإفريقية وصلوا  زي العين الاماراتي والهلال والرجاء وصل
أتمت : " إنت الاهلي كان لازم توصل ؟ المباراة كلها أخطاء فردية بلا داعي  "

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد  خسر  فرصة العبور للمباراة النهائية من كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة، ليخوض مباراة المركز الثالث بالبطولة أمام الخاسر من مباراة الغد بين مانشستر سيتي وأواروا ريد الياباني.

وشهدت المباراة في الشوط الأول سيطرة من جانب الأهلي وسط محاولات من فلومينينسي الذي تحسن أدائه وفاز الفريق بهدفين سجلهما جون أرياس من ركلة جزاء، وجون كينيدي ليصعد فلومينينسي للمباراة النهائية.

فلومينيسي البرازيلي كأس العالم النادي الأهلي هزيمة النادي الأهلي الشوط الأول ريال مدريد لميس الحديدي

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