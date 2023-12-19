حقيقة توقيع فيفا إيقافا جديدا للقيد على الزمالك

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أنه لم يصل أي خطابات جديدة بشأن إيقاف قيد للاعبين، على خلفية القضايا الخاصة بالنادي.

وأوضح سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر: "كل الأخبار التي تم تداولها ليست دقيقة، نعم هناك قضايا ولكن الخطابات كانت منذ عدة أشهر".

وأضاف: "قريبا سيكون مفاجأت لجماهير الزمالك بشأن حل كل القضايا، أطالب الجماهير بالصبر قليلا لأن حل مثل تلك الأمور يكون بعدة خطوات، وليس من الطبيعي أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل بشكل مستمر، كل شئ سيكون في وقته".

وعن جديد غرامة كهربا: "نسير بشكل قانوني في هذا الملف أيضا، وسنحافظ على كل حقوق النادي".