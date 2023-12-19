أبو الدهب: إمام عاشور أسوأ لاعب في الأهلي أمام فلومينينسي

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي لم يظهر بمستوى فني جيد أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي كان خارج الخدمة أمام فلومينينسي البرازيلي وهو أسوأ لاعب بالفريق الأحمر في مباراة أمس ".

وتابع:"غياب إمام عاشور عن مستواه الفني في مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي أثر بالسلب على الفريق الأحمر في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية ".