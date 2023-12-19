وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على ضرورة وقف هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر

أدان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اجتماع وزاري افتراضي، اليوم الثلاثاء، حول الشحن البحري، هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية.

كما أكد وزير الدفاع الأميركي ضرورة وقف هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وقال وزير الدفاع الأميركي: "يوجد طرق كثيرة لمساهمة الدول في العملية الجديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر".

وأفادت شركة أمبري للأمن البحري بأن هناك معلومات عن محاولة صعود اليوم لإحدى السفن على بعد 17 ميلا إلى الغرب من عدن باليمن.

وأعلنت شركة أمبري للأمن البحري البريطاني عن أنه تم الإبلاغ السفن بأن الهجوم فشل وأن جميع أفراد الطاقم بأمان.