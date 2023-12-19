الهجان: طفرة كبيرة فى المنظومة الصحية بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة بمنظومة الصحة لديها، إذ كان لها نصيب كبير فى المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ إنه تم تطوير 5 مستشفيات بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، شاملة المباني والتجهيزات الطبية، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المواطنين، من خلال تطوير المستشفيات وتنفيذ العديد من المبادرات والحملات الرئاسية فى القطاعات الصحية المختلفة.

وكان محافظ القليوبية تفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ العام، والذي يتم إنشاؤه على الطريق الزراعي بمدينة طوخ ليخدم مواطني مركز ومدينة طوخ، وتبلغ مساحته 3000 م2 تقريباً، بإجمالي مسطح عام للمستشفى 15 ألف متر، بتكلفة 400 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت حوالي 85%.

وذكر أن مستشفى طوخ العام يحتوي على 13 عيادة خارجية، ووحدة معالجة، وصيدليتين، وغرفة الغازات، و3 غرف للأشعة، وغرفة عمليات الطوارئ، وغرفة الإنعاش وتحتوي على سريرين، وغرفة طوارئ عظام وجراحة، ووحدة الغسيل الكلوي بـ 20 سريرا، كما تضم غرفتي عمليات وغرفتي عمليات مناظير، وعناية مركزة بقوة 23 سريرا، إلى جانب غرفة عزل، و3 معامل شاملة، وقسم قسطرة القلب، وغرف مرضى نساء وولادة وأطفال سعة 40 سريرا، 19 حضانة للأطفال المبتسرين وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية، وتبلغ تكلفتها حوالي 308 ملايين جنيه.