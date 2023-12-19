عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد غد.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر

صدى البلد

يحتفل أهالى الأقصر والسياح الأجانب ، بالظاهرة الفلكية السنوية الفريدة لتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك فى الساعة السادسة صباح يوم 21 ديسمبر الجارى وحتى الثامنة صباحاً .

وذلك في اليوم الذى يواكب بدء فصل الشتاء رسمياً وهو  أيضاَ فصل الأنبات عند المصرى القديم ، وهى ظاهرة تعكس عظمة قدماء المصريين ودرايتهم بعلوم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق وحركة الأجرام السماوية.

استكمالا لمسيرة الإنجازات.. محافظ الأقصر يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

محافظ الأقصر يلتقى سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة


وظاهرة تعامد الشمس بالكرنك تكون فيها الشمس على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء وتكون متعامدة على مدار الجدى، ويتم رصد الظاهرة فى يومى 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق.

و تثبت هذة الظاهرة السنوية عظمة قدماء المصريين لتشيدهم المعابد مواجهة للشمس و فى هذا اليوم ستتعامد فى معبدى الكرنك والدير البحرى على وجه آمون مما يشير إلى مناسبة خاصة تخص هذا الإله، مما يؤكد أن تشييد المعابد مرتبطاً بظواهر طبيعية وتغييرات الفصول وبالمواسم الزراعية، فكانت بمثابة رسائل يرسلها المعبد للمزراعين لتحديد أنواع المحاصيل.

وتتعامد الشمس على محور المعبد بمجرد شروقها وترتفع فى مركز البوابة الشرقية للمعبد والتى تقع على خط واحد مع البوابة الغربية، وتضيئ الشمس فى هذا اليوم تمثال “آمون وزوجته ”موت" اللذين يحتضن أحدهما الآخر فى وضع الجلوس والمصنوعان من حجر الألباستر والمتجهان بوجههما نحو الشرق، كما أن الشمس فى هذا اليوم تدخل إلى قدس الأقداس وتضيئ القاعدة الحجرية التى كان يقف فوقها فى الأصل تمثال آمون .

الأقصر الظاهرة الفلكية بدء فصل الشتاء تعامد الشمس ظاهرة تعامد الشمس ظواهر طبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

حقيقة توقيع فيفا إيقافا جديدا للقيد على الزمالك

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

كولر: التركيز غاب عن لاعبي الأهلي بلقاء فلومينينسي.. ونعاني من إهدار الفرص

ترشيحاتنا

أرخص موبايل سامسونج فى مصر.. سعره مفاجأة

قادة الإمارات يهنئون السيسي بانتخابه لولاية جديدة.. وزلزال مدمر يضرب الصين.. وأمريكا تعلن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر| أبرز عناوين الصحف الاماراتية اليوم

ضربني الأول | اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه في الساحل

مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة| ندوة في جامعة الفيوم

وزير النقل ورئيس قناة السويس يبحثان مع شركة سعودية التعاون المشترك

أخطر مكان في العالم.. اعتراف صادم للأمم المتحدة حول غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ