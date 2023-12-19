بعد غد.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بالأقصر

يحتفل أهالى الأقصر والسياح الأجانب ، بالظاهرة الفلكية السنوية الفريدة لتعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك فى الساعة السادسة صباح يوم 21 ديسمبر الجارى وحتى الثامنة صباحاً .

وذلك في اليوم الذى يواكب بدء فصل الشتاء رسمياً وهو أيضاَ فصل الأنبات عند المصرى القديم ، وهى ظاهرة تعكس عظمة قدماء المصريين ودرايتهم بعلوم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق وحركة الأجرام السماوية.



وظاهرة تعامد الشمس بالكرنك تكون فيها الشمس على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء وتكون متعامدة على مدار الجدى، ويتم رصد الظاهرة فى يومى 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق.

و تثبت هذة الظاهرة السنوية عظمة قدماء المصريين لتشيدهم المعابد مواجهة للشمس و فى هذا اليوم ستتعامد فى معبدى الكرنك والدير البحرى على وجه آمون مما يشير إلى مناسبة خاصة تخص هذا الإله، مما يؤكد أن تشييد المعابد مرتبطاً بظواهر طبيعية وتغييرات الفصول وبالمواسم الزراعية، فكانت بمثابة رسائل يرسلها المعبد للمزراعين لتحديد أنواع المحاصيل.

وتتعامد الشمس على محور المعبد بمجرد شروقها وترتفع فى مركز البوابة الشرقية للمعبد والتى تقع على خط واحد مع البوابة الغربية، وتضيئ الشمس فى هذا اليوم تمثال “آمون وزوجته ”موت" اللذين يحتضن أحدهما الآخر فى وضع الجلوس والمصنوعان من حجر الألباستر والمتجهان بوجههما نحو الشرق، كما أن الشمس فى هذا اليوم تدخل إلى قدس الأقداس وتضيئ القاعدة الحجرية التى كان يقف فوقها فى الأصل تمثال آمون .