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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يلتقى سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة

سفير دولة كوريا الجنوبية
سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، السفير كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة والسيدة قرينته، والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك بين محافظة الأقصر ودولة كوريا الجنوبية، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر.

وأكد محافظ الأقصر على عمق العلاقات التي تربط بين محافظة الأقصر ودولة كوريا الجنوبية في العديد من المجالات والتي من بينها مجال السياحة ، آملاً أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون في هذا المجال.
ومن جانبه، أوضح السفير كيم يونج هيون، أن هذه الزيارة هي الأولي لمحافظة الأقصر، مشيراً إلى أن المقصد السياحي المصري يعد مقصداً واعداً بالنسبة للسائحين الكوريين لما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.
وأشار سفير كوريا الجنوبية إلى ما يتحقق من نهضة وإنجازات في كافة المجالات في مصر في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري.
واستعرض سفير كوريا الجنوبية عدد من المشروعات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية منها مشروعات السكة الحديد مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، ومشروع تحديث نظم الاشارات والاتصالات وأعمال هندسة السكة على خط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم و كذلك التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق والنقل البحري.
ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، الجهود التنموية الغير مسبوقة التي شهدتها الدولة المصرية من خلال مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تستهدف ملايين المصريين الذين يعيشون في حوالى 4500 قرية" وتهدف إلى تحسين جودة الحياة والخدمات بالقرى المستهدفة، كما أنها تعتبر المبادرة التنموية الأكبر فى تاريخ الدولة المصرية من حجم المخصصات المالية وعدد المستفيدين لتغيير وجه الريف المصري تنموياً بشكل أفضل.

 

 


وأشار "ألهم" إلى أن محافظة الأقصر تتمتع بفرص استثمارية كبيرة وميزات تنافسية وإمكانيات اقتصادية واستثمارية بالإضافة إلى موقعها المتميز بين محافظات جنوب الصعيد ووجود مطار دولي، وشبكة طرق متميزة وبنية تحتية متطورة وامكانية النقل النهري.
وأعرب المحافظ عن رغبته في تفعيل مذكرة اعلان النوايا بين مدينة الأقصر ومدينة جيونج جو بجمهورية كوريا الجنوبية في مجالات الثقافة والتعليم والصحة والرياضة والسياحة، والتي تم توقيعها عام 2019.

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